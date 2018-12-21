РК на 16-ом месте в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса

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РК заняла 16-е место в мировом рейтинге стран по уровню благоприятности условий ведения бизнеса, составляемом журналом Forbes. Это на три позиции выше, чем в прошлом году. При составлении рейтинга эксперты оценивали 161 страну по 15 различным факторам, включая права собственности, степень внедрения инноваций, систему налогообложения, уровень развития технологий, уровень коррупции, личную, торговую и финансовую свободу, бюрократизм и защищённость инвесторов. Показатель РК оказался четвертым в Азии после Гонконга, Сингапура и Тайваня. В категории информационно-коммуникационных технологий РК стала первой, а в сфере инноваций восьмой. При этом в категории свободы внешней торговли РК оказалась лишь на 75-м месте, борьбы с коррупцией - на 47-ом, личной свободы - на 41-ом. На первом месте в рейтинге Великобритания. В первой десятке - Швеция, Гонконг, Нидерланды, Новая-Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия, Швеция. США на 17-ом, Япония на 19-ом месте, Китай на 49-ом месте.