На территории бывшей военной базы США в Сеуле высокий уровень загрязнения

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Степень загрязнения грунта на территории бывшей американской военной базы в сеульском районе Ёнсан всё ещё очень высока. По данным столичной мэрии, опубликованным в пятницу, в этом году в подземных водах вблизи указанного места концентрация загрязняющих веществ превысила допустимую норму. В 27 из 62 контрольных точек возле бывшей базы в грунтовых водах выявлено превышение допустимого уровня загрязняющих веществ. В районе расположенной неподалёку станции метро Ноксапхён в 16 из 41 контрольной точки выявлена концентрация бензола, превышающая допустимый уровень в 1.170 раз. На одной из территорий бывшей базы - Camp Kim - выявлено превышение допустимого уровня нефтяных углеводородов в 292 раза. Мэрия Сеула проводит мониторинг состояния грунтовых вод в районе бывшей американской базы с 2001 года. Установлено, что с 2004 года показатель концентрации бензола сократился на 40%, а нефтяных углеводородов на 95% по сравнению с 2008 годом. Однако ситуация всё ещё плохая.