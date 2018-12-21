В РК потепление и высокое содержание микропыли

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В пятницу во многих регионах РК облачная погода. На острове Чечжудо и южном побережье временами шёл дождь. Уровень микропыли в воздухе «плохой» практически на всей территории страны. Исключением стали только остров Чечжудо и уезд Ёндон-гун провинции Канвондо. По данным Национального центра по изучению окружающей среды, «плохой» уровень микропыли в атмосфере ожидается и субботу. В выходных в большинстве районов ожидаются тучи, а на острове Чечжудо и южном побережье продолжение дождя. Утром 22 декабря в Сеуле температура воздуха составит +2°С, а в среднем по стране от -4°С до +9°. Дневная температура, по прогнозам, будет схожей с пятничной.