В РК растёт заболеваемость гриппом

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В РК продолжает расти численность больных гриппом. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, в ноябре, когда было объявлено предупреждение об эпидемии гриппа, уровень распространённости зимнего заболевания составлял 7,8 пациентов с соответствующими симптомами на 1.000 амбулаторных посетителей. Однако по состоянию на прошлую неделю показатель вырос до 48,7. Наиболее высокий показатель отмечается в возрасте от 13 до 18 лет. Далее следует возрастная группа от 7 до 12 лет. Возбудителем заболевания является вирус гриппа А. Корейский центр контроля и профилактики заболеваний рекомендует в случае появления первых симптомов гриппа обращаться в ближайшие поликлиники. Ожидается, что высокое распространение гриппа продолжится до апреля следующего года.