Правительство РК оценило состояние экономики

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В РК сохраняется нормальная ситуация в экспорте и потреблении. Однако отрицательные тенденции отмечаются в сферах инвестиций и трудоустройства. Об этом говорится в докладе министерства планирования и финансов, представленном 21 декабря. В документе отмечается, что в ноябре экспорт составил 51 млрд 920 млн долларов, что является третьим по объёму показателем в истории. Сумма по итогам года достигнет максимальной отметки. Потребление в октябре выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Промышленное производство увеличилось на 0,4%. Инвестиции в производственные мощности возросли на 1,9%, а в сфере строительства сократились на 2,2%. В ноябре численность работающих возросла на 165 тыс. человек в годовом исчислении, что стало возможным благодаря отрасли услуг и строительства. Потребительские цены выросли на 2%. Несмотря на некоторые положительные моменты, в правительстве указали и на наличие отрицательных факторов, среди которых недостаточный рост уровня занятости, торговый спор КНР и США, повышение базовой процентной ставки в США и другие. Правительство намерено продолжать работу по противодействию этим рискам, проводя политику инновационного роста, создания новых рабочих мест и оказывая поддержку малому предпринимательству.