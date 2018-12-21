Цены на автомобильное топливо снизились до минимальной за два года отметки

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Цены на бензин и дизельное топливо в РК снижаются семь недель подряд. По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, на третьей неделе декабря стоимость бензина составляла в среднем 1.426 вон (1,26 доллара) за литр. Это на 25 вон или 2 цента дешевле по сравнению с предыдущей неделей. Цена на бензин упала до минимальной за последние два года отметки. Дизельное топливо подешевело на 2 цента, и его стоимость составила на этой неделе 1.318 вон (1,17 доллара) за литр. Это самая низкая стоимость дизельного топлива с октября прошлого года. В корпорации сообщили, что мировые цены на нефть снизились на фоне повышения базовой процентной ставки в США и опасений по поводу избытка предложения нефти на мировом рынке. Ожидается, что стоимость бензина и топлива будет продолжаться.