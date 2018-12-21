В РК сокращение мощности ряда теплоэлектростанций продолжается

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В РК ограничение работы теплоэлектростанций продолжается второй день. В министерстве экологии и министерстве промышленности, торговли и энергетики РК сообщили о введении в этот день ограничений на производство тепловой энергии в провинциях Кёнсан-Намдо, Чхунчхон-Намдо и Чолла-Намдо. 21 декабря такие меры были введены в Чхунчхон-Намдо и Кёнгидо. Их целью является снижение концентрации микропыли в атмосфере. Такие меры принимаются в том случае, если прогнозируемая концентрация микропыли превысит 50 микрограммов на кубометр. Таким образом, в этом году они принимаются третий раз. В субботу с 6 утра до 9 вечера в общей сложности 27 теплоэлектростанций должны снизить мощность до 80% от штатного режима. Это позволит уменьшить выбросы микропыли примерно на 9 тонн или 8,8% от среднесуточного объёма. Производство электроэнергии, по ожиданиям, сократится на 2 млн 752 тыс. кВт. По мнению правительства, подача электроэнергии останется стабильной, так как на выходных потребление электроэнергии снижается.