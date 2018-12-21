Отставка Джеймса Мэттиса не отразится на союзе РК и США

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Американские эксперты считают, что уход в отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса никак не отразится на союзе РК и США и на американской политике относительно КНДР. Об этом 22 декабря сообщила радиостанция Голос Америки. В частности, бывший координатор Белого дома по вопросам вооружений Гэри Сеймур заявил, что уход Джеймса Мэттиса связан с внезапным решением Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. Поэтому это никак не повлияет на союз РК и США и политику по КНДР. По мнению Гэри Сеймура, Трамп может продолжить давление на РК в вопросе увеличения доли расходов Сеула на содержание американского военного контингента, но указание на его вывод он не даст. Однако вполне возможны уступки Северу, подобные откладыванию южнокорейско-американских военных учений, что может ослабить союзнические отношения Сеула и Вашингтона. Между тем, ведущий эксперт исследовательского центра Корпорация RAND Брюс Беннет заявил, что всё решает Дональд Трамп, поэтому после ухода Джеймса Мэттиса союзнические отношения РК и США, а также содержание политики по КНДР останутся на прежнем уровне.