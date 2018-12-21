Визит Ким Чон Ына в Сеул может состояться в ближайшее время

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Ответный визит северокорейского лидера Ким Чон Ына в Сеул не состоится в этом году, но он будет подготовлен в ближайшее время. Об этом 21 декабря заявил высокопоставленный представитель администрации президента РК на встрече с журналистами. Говоря о времени проведения визита, он отметил, что в настоящий момент Юг и Север ведёт обсуждение этого вопроса по разным каналам и нужно следить за ситуацией. Он сказал, что проведение очередного саммита в этом году вряд ли возможно из-за отсутствия времени. Однако в Пхеньянской декларации указано решение об организации визита Ким Чон Ына в Сеул в ближайшее время и эта договорённость, вероятней всего, будет реализована. Он также заявил, что мероприятие может быть организовано в любой удобный для Севера момент без каких-либо условий. При этом Северу дали понять, что на подготовку Югу может понадобиться некоторое время.