РК отправит в КНДР антигриппозный препарат «Тамифлю»

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РК предоставит КНДР антигриппозный препарат «Тамифлю» и быстрые диагностические комплекты. 21 декабря в министерстве по делам воссоединения сообщили, что в ближайшее время данный план будет озвучен Северу, а детали будут обсуждаться в ходе рабочих переговоров. В этот день спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун провёл встречу с журналистами сразу после окончания второго заседания южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР. Он заявил, что вопрос о предоставлении препарата «Тамифлю» северокорейским соотечественникам решён. В ходе заседания южнокорейская сторона объяснила представителям США суть плана межкорейского сотрудничества в борьбе с гриппом. В вопросе гуманитарного сотрудничества американская сторона выразила единодушие с РК. Ранее, 12 декабря на рабочих межкорейских переговорах по вопросам здравоохранения был затронут план оказания Северу помощи в целях предотвращения распространения гриппа. В последний раз РК отправляла в КНДР «Тамифлю» в декабре 2009 года при администрации бывшего президента Ли Мён Бака.