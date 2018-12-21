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Конгресс США одобрил Азиатскую инициативу перестраховки (Asia Reassurance Initiative). Об этом 22 декабря сообщила радиостанция Голос Америки.Указывается, что 19 декабря Сенат на всеобщем заседании единогласно принял вариант документа, исправленный Палатой представителей. Для вступления инициативы в силу необходима лишь подпись президента США Дональда Трампа. Речь идёт об американской программе по определению долгосрочной стратегии и политики США в Индо-Тихоокеанском регионе. Инициатива, среди прочего, подразумевает подготовку чёткой политики по КНДР и по решению северокорейской ядерной и ракетной проблем. Согласно инициативе, санкционное давление на КНДР должно продолжаться до тех пор, пока Север не прекратит незаконные действия. Кроме того, в случае снятия антисеверокорейских санкций в течение 30 дней правительство должно направить в Конгресс доклад с объяснением причин такого решения. Также предписывается представить в парламент доклад с оценкой переговоров с КНДР. В документе подробно должна быть изложена дорожная карта по устранению ядерной и ракетной угроз со стороны Севера, а также меры по достижению этой цели. Данный законопроект был инициирован в апреле этого года сенаторами республиканцами Кори Гарднером и Эдвардом Марки.