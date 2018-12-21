Премьер-министр Вьетнама вручил Пак Хан Со орден за заслуги

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21 декабря премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук вручил орден за заслуги южнокорейцу Пак Хан Со, возглавляющему национальную сборную по футболу. Он стал первым за последние десять лет иностранцем, выбранным человеком года по версии государственного телеканала VTV1. Нгуен Суан Фук пригласил в дом правительства сборную. Он сообщил, что президент РК Мун Чжэ Ин прислал письмо, в котором выразил поддержку сборной Вьетнама по футболу и тренеру Пак Хан Со. По словам вьетнамского премьера, Пак Хан Со внёс решающий вклад в победу вьетнамской команды в международном турнире по футболу Suzuki Cup. Пак Хан Со заявил, что это победа не только вьетнамской сборной, но и всего вьетнамского народа. Он отметил, что сохранять лидерские позиции в Юго-Восточной Азии конечно важно, но сборная ставит перед собой более амбициозные цели. Таким образом, он выразил стремление одержать победу в турнире за Кубок Азии, который будет проводиться среди членов Азиатской конфедерации футбола в следующем году в Объединённых Арабских Эмиратах.