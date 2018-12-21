Возможность смягчения запрета на посещение СК гражданами США связана с гуманитарными соображениями

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Рассмотрение в США возможности смягчения запрета на посещение КНДР американцами осуществляется в целях обеспечения передачи Северу гуманитарной помощи. Об этом 21 декабря в интервью национальной общественной радиостанции NPR заявил госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, санкционное давление на Север сохранится, а США продолжат усилия по денуклеаризации КНДР. На вопрос о том, не разочаровал ли его северокорейский лидер Ким Чон Ын Помпео сказал, что денуклеаризация КНДР является не простой задачей и в этом направлении неустанно прилагались дипломатические усилия. Также ему был задан вопрос о том, не получает ли Север односторонней выгоды через смягчение запрета на туристические поездки и соединение железных и автомобильных дорог РК и КНДР, при этом не отказываясь от ядерной и ракетной программ. На это Помпео подчеркнул, что Пхеньян не освобождался от санкций, которые действуют и сейчас. Ранее, спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн, прибывший в Сеул для участия в заседании рабочей группы РК и США по вопросам КНДР, указал на рассмотрение вопроса о смягчении запрета на посещение Севера.