В 2020 году в РК могут начать работу два новых интернет-банка

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В мае следующего года предварительное разрешение на работу получат максимум два интернет-банка. Cвою деятельность они смогут вести с первой половины 2020 года. Доклад с таким содержанием был опубликован 23 декабря финансовым комитетом и комитетом по финансовому контролю. В январе будут проведены консультации по критериям оценки претендентов, в марте начнётся регистрация заявок, в мае планируется опубликовать результаты отбора. Если учитывать все процедуры, то новые интернет-банки смогут приступить к работе в начале 2020 года.