Юг и Север готовятся к церемонии начала работ по соединению транспортных систем

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Южнокорейская рабочая группа, которая займётся подготовкой к проведению церемонии начала работ по соединению железных и автомобильных дорог Юга и Севера, а также их модернизации на территории КНДР, побывала на севере Корейского полуострова. Об этом сообщили в министерстве по делам воссоединения РК. В составе делегации 14 представителей министерств по делам воссоединения и сухопутных территорий и транспорта. Они обсудили с северокорейской стороной список участников церемонии и детальную программу. 24 декабря южнокорейские представители вновь посещают КНДР для продолжения подготовки. Кроме того, 23 декабря на родину вернулась группа южнокорейских экспертов, которая в течение трёх дней знакомилась с состоянием 100-километрового шоссе Косон-Вонсан на востоке КНДР.