Первому южнокорейскому эсминцу, оснащённому системой Aegis, исполнилось 10 лет

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Эсминцу «Сэчжон Великий», первому южнокорейскому боевому кораблю, оснащённому противоракетной системой Aegis, исполнилось 10 лет. Он был введён в эксплуатацию 22 декабря 2008 года и с тех пор является флагманом южнокорейских военно-морских сил. Aegis, установленная на нём, создана на базе радара SPY-1D. Она может засечь летящий объект в радиусе до тысячи километров, ведя одновременно до тысячи объектов. При этом возможна атака одновременно 20 целей. «Сэчжон Великий» активно применялся для обнаружения ракетных пусков КНДР. Впервые он засёк такой пуск 5 апреля 2009 года. 12 декабря 2012 года система отследила пуск ракеты, процесс отделения ступеней и момент падения. Это позволило уже через два дня поднять остатки ракеты со дна моря. С принятием на вооружение «Сэчжона Великого» РК стала пятой страной в мире, имеющей систему раннего предупреждения Aegis. В ближайшие годы южнокорейские ВМС планируют принять на вооружение ещё три таких эсминца.