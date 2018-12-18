Вице-президент США отменил выступление по вопросу прав человека в КНДР

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Вице-президент США Майк Пенс отменил ранее запланированное выступление по вопросу прав человека в КНДР. Об этом сообщил телеканал ABC, отметив, что влияние на принятие такого решения оказала ситуация на американо-северокорейских переговорах, оказавшихся в состоянии застоя. В американской администрации, вероятно, посчитали, что данное выступление может спровоцировать Пхеньян на выход из переговоров. В последнее время США постоянно повышали уровень давления на КНДР в вопросе прав человека. В этой связи нынешняя отмена выступления может послужить сигналом о смягчении такого давления. Данная новость может быть также продолжением недавнего заявления спецпредставителя госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна о возможности отмены запрета на посещения КНДР с гуманитарными целями. Такие действия могут указывать на заинтересованность Вашингтона в проведении в следующем году второго американо-северокорейско саммита и в развитии переговорного процесса с Пхеньяном.