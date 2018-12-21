Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина достиг нового минимума

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина достиг нового минимума. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого 17-21 декабря агентством Realmeter среди 2.513 жителей разных регионов страны, он составил 47,1%, что на 1,4% ниже, чем на предыдущей неделе. Отрицательно оценивают деятельность президента 46,1% опрошенных, что на 0,7% меньше, чем на прошлой неделе. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 38%, партии Свободная Корея - 25,4%, партии Справедливости – 8,1%, партии Справедливого будущего – 5,6%, партии Демократии и мира – 2,4%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.