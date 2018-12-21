РК стала членом комиссии по производным ценным бумагам IOSCO

Photo : KBS News

Комиссия по производным ценным бумагам Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) приняла решение об официальном включении РК в состав своих членов. Об этом сообщили 23 декабря в финансовом комитете и комитете финансового контроля РК. Таким образом, Южная Корея стала 16-й в мире и шестой в Азиатско-Тихоокеанском регионе страной, которая получила членство во всех семи комиссиях организации. Международная организация комиссий по ценным бумагам является одним из трёх международных ведомств финансового контроля. Её членами являются 129 органов регулирования рынка ценных бумаг. Штаб-квартира находится в Мадриде. Таким образом, отныне мнение РК будет учитываться при определении новых или изменении уже действующих международных правил работы рынков ценных бумаг. Кроме того, РК сможет более эффективно обмениваться опытом в этой сфере с другими странами.