В 2019 году рост малого и среднего бизнеса замедлится

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В следующем году стабилизация состояния малого и среднего бизнеса в РК замедлится из-за снижения активности внутреннего рынка. Об этом говорится в докладе, опубликованном в понедельник Институтом малого и среднего бизнеса. В нём прогнозируется ухудшение экспортных условий, снижение темпов роста инвестиций. В сфере услуг также ожидается спад активности, на фоне опасений, связанных с ухудшением показателей на внутреннем рынке и в вопросе трудоустройства. Между тем, экспорт, по прогнозам, вырастет более чем на 4% в результате укрепления конкурентоспособности потребительских товаров и увеличения количества каналов сбыта продукции на мировом рынке. Среди факторов, сдерживающих рост экспорта, указаны распространение протекционизма в мировой торговле, а также снижение роста экономики Китая.