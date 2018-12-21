Президент РК призвал сотрудников своей администрации работать ещё более активно

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21 декабря президент РК Мун Чжэ Ин устроил ужин для руководящих работников своей администрации. Он призвал их и в следующем году усилено работать. Президент сказал, что на второй и третий год напряжённой работы люди начинают уставать, поэтому он призвал присутствовавших следить за своим здоровьем и продолжать честно выполнять свои обязанности. Участники ужина поделились с главой государства мнениями по поводу ситуации вокруг МРОТ, рабочих мест и рынка недвижимости. Мун Чжэ Ин в свою очередь рассказал о своём опыте работы на посту начальника отдела по гражданским вопросам и главы президентской администрации.