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В 2019 году плата за обучения в вузах РК возрастёт на 2,25%

Write: 2018-12-24 11:47:36Update: 2018-12-24 13:30:46

В 2019 году плата за обучения в вузах РК возрастёт на 2,25%

Photo : YONHAP News

В следующем году плата за обучение в вузах РК возрстёт на 2,25%. Об этом сообщили в министерстве образования. Согласно действующему законодательству, уровень повышения платы не может превышать средний рост потребительских цен более чем в 1,5 раза. Средний уровень инфляции в указанный период составил 1,5%. В этой связи допустимое увеличение стоимости обучения в вузах было определено на уровне в 2,25%, Показатель превысил отметку в 2% впервые с 2015 года. Между тем, в министерстве сообщили о продолжении финансовой поддержки вузов, которые решат не повышать или снизить размер оплаты за обучение. Такие учреждения могут получить значительные средства в стипендиальный фонд. Таким образом власти пытаются снизить темпы роста стоимости образования. 
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