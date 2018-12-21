В 2019 году плата за обучения в вузах РК возрастёт на 2,25%

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В следующем году плата за обучение в вузах РК возрстёт на 2,25%. Об этом сообщили в министерстве образования. Согласно действующему законодательству, уровень повышения платы не может превышать средний рост потребительских цен более чем в 1,5 раза. Средний уровень инфляции в указанный период составил 1,5%. В этой связи допустимое увеличение стоимости обучения в вузах было определено на уровне в 2,25%, Показатель превысил отметку в 2% впервые с 2015 года. Между тем, в министерстве сообщили о продолжении финансовой поддержки вузов, которые решат не повышать или снизить размер оплаты за обучение. Такие учреждения могут получить значительные средства в стипендиальный фонд. Таким образом власти пытаются снизить темпы роста стоимости образования.