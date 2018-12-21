В зимний период в РК растёт количество звонков в Службу спасения

Photo : YONHAP News

Количество звонков в южнокорейскую Службу спасения 119 в зимний период ежегодно растёт. По данным Сеульского штаба по чрезвычайным ситуациям, в период с 1 ноября 2014 по 28 февраля 2015 года зафиксировано 39.922 звонка, за тот же период 2016-2017 годов - уже 58.896 звонков. Отмечается, что за последние три года специальное предупреждение о холодной погоде объявлялось семь раз в 2015 году, пять раз в 2016 год и 23 раза в прошлом году. Средняя температура воздуха в зимний период оказалась самой низкой в 2017 году. Так, в Сеуле в 2015 году средний показатель составлял +2,5°С, в 2016 году +1,25°С, в 2017 году +0,4°С.