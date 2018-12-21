Снижаются тарифные ставки на 79 наименований импортных товаров

Кабинет министров РК принял в понедельник решение снизить с 1 января будущего года тарифные ставки по 79 наименований импортных товаров, в числе которых сырая нефть, сжиженный природный газ, сульфат кобальта - ключевой ингредиент аккумуляторов для электромобилей. Такое решение направлено на повышение конкурентоспособности южнокорейской промышленности путём снижения пошлин на материалы и оборудование, связанные с новыми отраслями. Речь идёт о продукции, на которую распространяются тарифные квоты. В частности, тарифная ставка на сульфат кобальта снизится с 5 до 0%, а на сырую нефть – с 3 до 0,5%. Общая сумма снижения тарифов может достичь 600 млн долларов, что на 17,1% больше, чем в этом году.