Северокорейский экспорт в Китай резко сократился

Несмотря на активизацию контактов между Пекином и Пхеньяном, северокорейский экспорт на китайский рынок резко сократился. По данным профильных ведомств Китая, за период с января по ноябрь этого года показатель составил 191 млн 750 тыс. долларов. Это на 88,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. В этот же период поставки китайских товаров в КНДР сократились на 33%. Дефицит торгового баланса КНДР по отношению к Китаю составил 1 млрд 800 млн долларов, что может указывать на усугубление проблемы нехватки валютных средств в СК.