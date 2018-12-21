Эксперты назвали причину возгорания автомобилей BMW

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24 декабря экспертная группа по установлению причины самовозгорания автомобилей BMW представила итоговые результаты своей работы. Сбои в работе запорного клапана привели к тому, что сажа, образующаяся внутри выхлопной трубы, могла самовозгораться. Это происходило в тех случаях, когда горячий отработавший газ, поступающий в трубу через неисправный запорный клапан, встречался с холодным наружным воздухом. Производитель же утверждал, что проблема в перепускном клапане. Экспертная группа потребует от BMW перепроверить впускной коллектор у всех 170 тыс. машин, подлежащих отзыву. Руководство автоконцерна лишь в июле сообщило о наличии проблемы с клапаном рециркуляции отработавших газов, хотя главный офис в Германии приступил к решению данной проблемы ещё в 2015 году. Сообщается также, что компания на 153 дня задержала предоставление запрошенной от неё технической документации. В этой связи министерство сухопутных территорий и транспорта намерено направить в прокуратуру заявление о возбуждении дела по факту сокрытия информации о неполадках, а также по запоздалому объявлению отзыва автомобилей. Кроме того, немецкий автопроизводитель может быть оштрафован на 10 млн долларов.