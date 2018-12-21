Дональд Трамп ждёт второй саммит КНДР и США

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24 декабря президент США Дональд Трамп получил доклад своей команды по вопросу КНДР, подтвердив стремление к проведению второго саммита КНДР и США. Об этом глава США сообщил на своей странице в Twitter. Он отметил, что подвижки есть и он находится в ожидании следующей встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Было выставлено и фото, на котором Дональд Трамп в овальном кабинете в Белом доме получает доклад от члена Совета национальной безопасности США по делам Корейского полуострова Элисон Хукер и спецпредставителя госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна.