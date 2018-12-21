Таро Коно прокомментировал решение Верховного суда РК по делу о жертвах принудительной трудовой мобилизации

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Япония ожидает от южнокорейского правительства мер по исключению ущерба японских компаний в связи с решением Верховного суда РК, касающимся жертв принудительной трудовой мобилизации корейцев в период японского колониального ига. В противном случае, Токио готов к принятию ответных мер и применению различных средств, в числе которых обращение в международные судебные инстанции. По данным японского агентства NHK, представленным 25 декабря, об этом на встрече с журналистами заявил глава МИД Японии Коно Таро, находящийся с визитом в Марокко. Так он прокомментировал заявление истцов по данному делу о начале процедуры ареста собственности ответчика, японской компании Nippon Steel Corporation. Ранее в октябре Верховный суд РК принял сторону истцов, требовавших выплаты компенсаций за принудительную трудовую мобилизацию.