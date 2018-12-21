В этом году сумма дивидендов компаний KOSPI может достичь 30 трлн вон

Photo : YONHAP News

В этом году общая сумма дивидендов, выплаченных компаниями основного корейского фондового индекса KOSPI, вполне может впервые превысить 30 трлн вон или 26,6 млрд долларов. По данным Корейской Биржи, представленным 25 декабря, в декабре объём промежуточных дивидендов составил 8 млрд 81 млн долларов. Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Если компании сохранят объём дивидендов, расчёты по которым уже проведены, на уровне прошлого года, то общий годовой показатель может превысить 30 трлн вон. По прогнозам многих экспертов, показатель второй год подряд достигнет нового рекорда. Данная отметка продолжала рост в течение последних пяти лет. В 2013 году она достигла отметку в 15,3 трлн вон, в 2015 году 20 трлн, а в 2017 году уже 26,4 трлн вон. Такой рост объясняется укреплением политики по вопросу выплат акционерам. По данным Shinhan Investment Corp, годовой объём выплат дивидендов 200 компаний фондового индекса KOSPI составит 26,9 трлн вон или 23,8 млрд долларов. Это на 12% больше, чем в предыдущем году. Сотрудник исследовательского центра Korea Investment & Securities О Тхэ Ван указал на рост опасений по поводу экономического застоя и нестабильности на рынке ценных бумаг, что объясняется торговым конфликтом США и Китая, повышением базовой процентной ставки США, а также снижением цен на нефть. По его словам, на этом фоне вырос интерес к дивидендам по акциям. Однако он посоветовал задуматься над направлениями инвестиций компаниям, которые искусственно наращивают объём дивидендов с целью обеспечения стоимости акций, а также предприятиям, которые не могут поддерживать высокий уровень дивидендов из-за спада показателей.