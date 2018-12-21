Пенсия в РК не обеспечивает минимального уровня жизни в старости

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На фоне старения общества в РК всё более актуальным становится вопрос об уровне готовности южнокорейцев к жизни после выхода на пенсию. 25 декабря Национальный институт пенсионного обеспечения представил доклад по итогам исследования на эту тему. Выяснилось, что по состоянию на 2017 год для поддержания нормального уровня жизни после выхода на пенсию средней супружеской паре требуется 2.161 доллар в месяц. Для одного человека сумма составила 1.365 долларов. В ходе исследования в течение шести месяцев был проведён анализ положения 4.449 семей, состоящих из людей в возрасте старше 50 лет. Учитывались такие критерии, как финансовые задолженности, отношения, вид досуга, состояние здоровья и другие. Выяснилось, что для удовлетворения базовых жизненных потребностей пожилой паре нужно будет минимум 1.563 доллара, а одному человеку 959 долларов. При этом предполагается, что эти люди не будут болеть. Между тем, по состоянию на сентябрь 2018 года размер пенсии в случае наличия пенсионной страховки в течение от 10 до 19 лет, не превышает 352 долларов. В случае срока свыше 20 лет средний показатель составляет 808 долларов. Таким образом, такие люди не могут обеспечивать минимальный доход, необходимый для жизни в старости.