В Сеуле появилась первая в мире кофейня, в которой применена технология связи 5G

В Сеуле появилась первая в мире кофейня, в которой роль баристы выполняет робот, использующий сеть связи нового поколения 5G. Об этом 25 декабря сообщила телекоммуникационная компания КТ, которая применила новую технологию в работе робота в кофейне Beat. Робот принимает и выполняет заказы. Прежде эта передвижная кофейня работала через кабельное подключение к интернету. Но компания КТ подключила её к сети 5G. Благодаря этому через умную камеру наблюдения с разрешением Full HD с роботом можно круглосуточно вести обмен данными. Впоследствии, КТ намерена встроить в робота технологию распознавания речи и искусственного интеллекта.