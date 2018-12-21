Представители МИД РК и Японии провели встречу

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24 декабря в Сеуле состоялись переговоры представителей РК и Японии. Это первый подобный контакт после того, как в октябре Верховный суд РК обязал японские компании выплатить компенсацию жертвам принудительной трудовой мобилизации времён японской колониальной оккупации. В переговорах принимали участие глава отдела МИД РК по делам Северо-Восточной Азии Ким Ён Гиль и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги. Стороны обменялись мнениями по решению Верховного суда РК и другим важным вопросам двусторонних отношений. Предполагается, что в ходе встречи южнокорейская сторона объяснила позицию правительства РК относительно судебного решения, предлагая разумно решать исторические споры и потребовав от Японии сдержанной реакции в целях дальнейшего развития двусторонних отношений. По имеющимся данным, японская сторона вновь обозначила прежнюю позицию о том, что решение Верховного суда является нарушением базового договора об отношениях между Японией и Кореей от 1965 года, согласно которому прежние исторические споры двух стран считались разрешёнными. Также представители Японии указали на недопустимость ущерба японских компаний. Кроме того, интерес вызывает то затронули ли стороны инцидент, в ходе которого 20 декабря южнокорейский эсминец навёл радар управления оружейными системами на японский патрульный самолёт, пролетавший над Восточным морем. В ВМС РК объяснили, что радар использовался в ходе поисков северокорейского судна, терпевшего бедствие. Но в Японии этот инцидент вызвал сильную критику. Японская сторона указывает на то, что радар наводился на японский самолёт неоднократно в течение нескольких минут.