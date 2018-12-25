Юг и Север проводят церемонию начала работ по соединению транспортных сетей

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В среду на северокорейской железнодорожной станции Пханмун проходит церемония начала работ по соединению железных и автомобильных дорог Юга и Севера, а также их модернизации на территории КНДР. Южнокорейскую сторону представляют министр сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми, министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн, лидеры парламентских фракций и представители ведомств, имеющих отношение к межкорейским отношениям. В южнокорейской делегации в общей сложности сто человек. С северокорейской стороны в церемонии участвуют председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, председатель Народного комитета экономического сотрудничества Пан Кан Су, его заместитель Пак Мён Чхоль, замминистра железнодорожного транспорта Ким Юн Хёк, замминистра земли и охраны природных ресурсов Пак Хо Ён, председатель Народного комитета города Кэсона Чхве Бён Рёль. На мероприятии присутствуют также представители России, Китая, Монголии, экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана. В рамках церемонии главы дегаций распишутся на шпалах, откроют полосу, соединяющую Юг и Север, а также установят дорожный указатель.