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РК и США не смогли договориться о распределении расходов на содержание американских войск на юге Корейского полуострова, фактически вернулись к первоначальным позициям. Об этом стало известно 25 декабря. Президент США Дональд Трамп в сообщении на своей странице в Twitter отметил сильные расхождения по данному вопросу с ушедшим в отставку главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. В этой связи ожидается, что после замены Мэттиса американская сторона усилит требования об увеличении южнокорейской доли в вышеуказанных расходах, что приведёт к осложнению на переговорах. По данным осведомлённых источников, с марта этого года в ходе рабочих переговоров РК и США значительно смягчили взаимные разногласия, но десятый раунд переговоров, состоявшийся с 11 по 13 декабря в Сеуле, оказался неудачным. Указывается, что участники переговоров достигли определённых договорённостей об изменении доли РК в пределах 100 млн долларов, и был подготовлен соответствующий план, однако американское руководство отвергло его. Источник отметил, что все прежние усилия оказались «пустыми», и в настоящий момент стороны даже не определили сроки дальнейших контактов.