Аэропорт Инчхон обслужил в ноябре 9,5 млн пассажиров

Photo : YONHAP News

Крупнейший в РК сеульский аэропорт Инчхон обслужил в ноябре 9 млн 570 тыс. пассажиров. Это на 5,6% больше, чем в ноябре прошлого года. Как сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта, это максимальный показатель для ноября. За период с января по октябрь аэропорт обслужил более 100 млн человек. Такой рост стал возможен благодаря постоянному увеличению количества иностранных туристов, прибывающих в РК, а также росту перевозок бюджетными авиакомпаниями. Рост пассажиропотока на международных линиях составил 8,8%. Перевезены рекордные 7 млн 10 тыс. пассажиров. На китайском направлении количество туристов выросло на 24%, составив 1 млн 320 тыс. человек. Это лишь на 3,4% меньше, чем в ноябре 2016 года, когда Китай ещё не ввёл санкции против РК в ответ на размещение на юге Корейского полуострова американских комплексов ПРО THAAD.