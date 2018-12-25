В РК частному бизнесу предоставят низкопроцентные кредиты

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Правительство РК приняло решение выделить 1,8 трлн вон или 1,6 млрд долларов на кредиты под низкие проценты частными предпринимателям. План поддержки малого бизнеса был представлен 25 декабря финансовым комитетом, который намерен представить низкопроцентные кредитные предложения в первом квартале следующего года. Сообщается, что кредиты будут предоставляться по межбанковской ставке KORIBOR, которая по состоянию на 24 декабря составляла 2,01%. Благодаря данным мерам, как ожидается, бремя частных предпринимателей, связанное с погашением процентов, ежегодно будет сокращаться более, чем на 34 млн долларов. В настоящий момент пока не определены конкретные сроки принятия вышеуказанных мер и их объекты.