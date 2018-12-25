В РК сосредоточатся на подготовке кадров для четвёртой промышленной революции

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Правительство РК намерено сосредоточиться на подготовке кадров для четвёртой промышленной революции. 26 декабря в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий был представлен соответствующий план, рассчитанный до 2023 года. Он нацелен на обеспечение системы подготовки 10 тыс. специалистов в ключевых отраслях четвёртой промышленной революции, учреждение профильного ведомства, укрепление сотрудничества государственной системы и частного сектора и расширение связей с зарубежными странами. Для достижения поставленных целей планируется создать Академию инноваций, в которой будут проходить подготовку молодые специалисты. При магистратурах планируется открытие кафедр по изучению искусственного интеллекта. Заинтересованные ведомства также будут принимать различные меры. Реализация представленного плана позволит подготовить необходимые кадры, активизировать предпринимательство в сфере новых технологий, что обеспечит создание новых качественных рабочих мест.