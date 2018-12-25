Верующие Севера поздравили южан с Рождеством

Photo : KBS News

Ассоциация верующих КНДР направила поздравительное видеопослание по случаю праздника Рождества. На видео на фоне совместного прохода спортсменов Юга и Севера на церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане и других межкорейских обменов записаны слова главы Корейской ассоциации верующих Кан Чжи Ёна, показаны Чханчхунский кафедральный собор римско-католической церкви, протестантский храм Понсу. Кан Чжи Ён поздравил южан с Рождеством и пожелал мира от лица ассоциации. На видео также была показана месса в Чханчхунском кафедральном соборе и служение в храме Понсу. При этом в титрах были такие слова: «Соблюдение межкорейских деклараций - это обязанность верующих Севера и Юга». Северокорейская сторона отправляет подобное послание на Юг впервые.