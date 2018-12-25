В РК зарегистрирован новый случай возгорания автомобиля BMW

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24 декабря экспертная группа по установлению причины самовозгорания автомобилей BMW представила итоговые результаты своей работы. Тогда сообщалось, что причина самовозгорания автомобилей заключалась в сбоях работы запорного клапана. Между тем, на следующий день был зафиксирован новый случай возгорания. Во время движения по скоростному шоссе загорелся седан серии 520d 2009 года выпуска. Автомобиль сгорел практически полностью. Сообщается, что он не подпадает под недавно объявленный отзыв. Это указывает на то, что простая замена запчастей, в которых выявлены проблемы, не решает проблему возгорания. Экспертная группа намерена провести свою проверку. После этого будет принято решение о возможном объявлении повторного отзыва автомобилей, в которых ранее компания BMW заменила лишь неисправные запчасти.