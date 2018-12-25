Южнокорейский рынок ценных бумаг сохраняет стабильность

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Ситуация на мировом рынке ценных бумаг оказывает некоторое влияние на внутренний рынок РК. 26 декабря правительство РК провело заседание по макроэкономическим и финансовым вопросам, обсудив причины и влияние дестабилизации мирового рынка ценных бумаг. Указывается, что 25 декабря большой обвал был отмечен на биржах США и Европы, а также некоторый спад на рынках Азии. Утром следующего дня южнокорейский рынок в целом сохраняет стабильность. Однако влияние ситуации в мире всё-таки ощущается. В этой связи в правительстве решено разработать меры экстренного реагирования, а также поддерживать круглосуточный мониторинг.