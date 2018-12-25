Количество новорождённых в РК продолжает сокращаться

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В октябре в РК зарегистрированы 26.500 новорождённых, что на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления, представленном 26 декабря. В течение этого года показатель сокращался каждый месяц, постоянно фиксируя минимальный уровень. Между тем, количество зарегистрированных браков сократилось на 26,6%, составив 21.900. Такой рост объясняется тем, что в тот же период прошлого года из-за выходных по случаю праздника осеннего урожая Чхусок учреждения, в которых регистрируется брак, не работали. Количество браков также выросло на 26,2%, составив 16 тыс..