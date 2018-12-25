Эксперты проведут дополнительную оценку железных и автомобильных дорог КНДР

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РК планирует провести дополнительную детальную оценку железных и автомобильных дорог Севера. Об этом сообщил в среду представитель министерства по делам воссоединения РК, отметив, что стороны не приступят к строительным работам сразу после церемонии начала работ. На основе дополнительной проверки эксперты продолжат предварительную подготовку к работам, в том числе создав базовый план. Кроме того, Юг и Север продолжат обсуждение таких деталей, как уровень модернизации северокорейских дорог, маршруты, методы реализации проекта. Время проведения дополнительной проверки пока не определено.