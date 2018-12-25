CEBR: К 2026 году РК войдёт в десятку крупнейших экономик мира

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К 2026 году РК войдёт в десятку крупнейших экономик мира. В случае, если воссоединение Юга и Севера произойдёт при обеспечении южнокорейского уровня жизни, то Корея после 2030 года сможет занять шестое место, обойдя Великобританию и Францию. Такой прогноз был озвучен 26 декабря британским Центром экономических и деловых исследований (CEBR). На данный момент РК находится на 11-ом месте. Таким образом, оценка перспектив южнокорейской экономики была снижена. Так как в докладе британского центра, представленном в конце прошлого года, указывалось, что РК войдёт в десятку уже к 2022 году, а к 2032 году замёт восьмую позицию. Ожидается, что на десятом месте РК пробудет до 2033 года. В центре отметили положительные перемены на Корейском полуострове, нацеленные на воссоединение. Между тем, отмечается, что к 2032 году Китай станет лидером рейтинга, обойдя США.