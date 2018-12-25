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В ноябре активность внутренней миграции в РК возросла. По данным Национального статистического управления, в прошлом месяце в другие районы и населённые пункты переехали 615 тыс. человек. Это на 2,9% больше, чем за тот же период прошлого года. 69,1% миграции пришлось на переезды в пределах отдельных городов и провинций. Отметка выросла на 3,7%. Приток новых жителей отмечен в девяти городах и провинциях. В их числе провинции Кёнгидо и Чхунчхон-Намдо, а также город Сэчжон. Чистый отток населения отмечен в восьми городах и провинциях, в числе которых Сеул, Пусан и Тэгу.