Президент РК провёл заседание Национального консультационного совета по вопросам экономики

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Президент РК Мун Чжэ Ин провёл общее заседание Национального консультационного совета по вопросам экономики, обсудив меры реализации промышленной инновации с целью поддержания экономики и создания новых рабочих мест. Заседание состоялось 26 декабря. В последний раз мероприятие проходило под председательством главы государства 27 декабря прошлого года. Заместитель главы совета Ким Гван Ду подчеркнул, что в целях решения проблемы рынка труда нужно укреплять конкурентоспособность промышленности РК. Он указал на то, что сегодня Китай выступает в качестве сильного конкурента на мировом экспортном рынке, а в мире намечаются большие технологические перемены, нацеленные на четвёртую промышленную революцию. Однако промышленность РК не сможет ответить на эти вызовы при сохранении старой стратегии и политики. Ким Гван Ду указал, что РК должна подготовить средне- и долгосрочные стратегии для обновления промышленности и обеспечения новых двигателей роста.