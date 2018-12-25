Состоялась символическая церемония начала работ по соединению транспортных сетей Юга и Севера Кореи

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В среду на северокорейской железнодорожной станции Пханмун состоялась символическая церемония начала работ по соединению железных и автомобильных дорог Юга и Севера, а также их модернизации на территории КНДР. Стороны представляли делегации по сто человек в каждой. В состав южнокорейской делегации входили министр сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми, министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн, лидеры парламентских фракций и представители ведомств, имеющих отношение к межкорейским отношениям. С северокорейской стороны в церемонии участвовали председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, председатель Народного комитета экономического сотрудничества Пак Кан Су, замминистра железнодорожного транспорта Ким Юн Хёк. На церемонии присутствовали также представители России, Китая, Монголии, экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана. В рамках церемонии представители Юга и Севера выступили с приветственными речами, поставили свои подписи на шпалах, открыли полосу, соединяющую Юг и Север, установили памятный дорожный указатель.