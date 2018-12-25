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Пусанский аэропорт Кимхэ обслужил с начала года более 10 млн пассажиров на международных линиях. По данным Корейской корпорации аэропортов, данная отметка достигнута впервые за 42 года с момента открытия аэропорта Кимхэ. Он стал вторым после сеульского Инчхона южнокорейским аэропортом с данным показателем. Аэропорты страны обслужили с начала года на международных линиях 78 млн 930 тыс. пассажиров. 78,3% из них составила доля аэропорта Инчхон, 11,4% - аэропорта Кимхэ, 5% - сеульского аэропорта Кимпхо, аэропорта Чечжу - 2,2%. До 2005 года показатель Кимхэ не превышал 2 млн человек, но основание в 2008 году авиакомпании Air Busan способствовало резкому увеличению показателя. Среднегодовой рост количества пассажиров на международных линиях аэропорта Кимхэ за последние 10 лет составлял 12,9%. Это самый высокий показатель среди четырёх крупнейших аэропортов страны. В этой связи ведётся обсуждается возможность расширения аэропорта.