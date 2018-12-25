В декабре в РК улучшились потребительские настроения

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Потребительские настроения в РК улучшились впервые с сентября. Как сообщили в четверг в Банке Кореи, по состоянию на этот месяц индекс потребительских настроений составил 97,2 пункта. Это на 1,2 пункта выше, чем в предыдущем месяце. После изменения структуры расчёта данного показателя в сентябре, он сокращался два месяца подряд. Если отметка превышает сто пунктов, это свидетельствует об оптимистичном отношении жителей страны к своему будущему и будущему экономики страны. Индекс ожиданий относительно уровня жизни вырос на 1 пункт до 91 пункта, индекс ожиданий относительно доходов домохозяйств вырос на 2 пункта до 99 пунктов, а индекс потребительских расходов увеличился на 1 пункт, составив 109 пунктов. Все три показателя тесно связаны с ожиданиями о финансовом положении домохозяйств. В Банке Кореи считают, что их повышение связано с надеждами населения на рост доходов в следующем году.