Рыночная капитализация 10 крупнейших конгломератов РК значительно сократилась

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По состоянию на 26 декабря общая стоимость ценных бумаг десяти крупнейших промышленных конгломератов РК составила 774 трлн. 350 млрд. вон или порядка 689,5 млрд. долларов. Как сообщил в четверг сайт Chaebol.com, это на 172 млрд 623 млн долларов меньше, чем в прошлом году. Наибольшее сокращение пришлось на Samsung Group, чей показатель снизился на 24% или 109 млрд 780 млн долларов, составив 348 млрд 426 млн долларов. Это связано со снижением стоимости акций Samsung Electronics, Samsung C&T и Samsung Life Insurance. За этот же период рыночная капитализация LG Group сократилась на 21,1%, SK Group - на 14,4%, Hyundai Motor Group - на 17,8%. Однако соответствующий показатель Hyundai Heavy Industries увеличился на 11,6%.