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27 декабря в РК начинается строительство новой скоростной железнодорожной линии столичного региона (GTX). Накануне в министерстве сухопутных территорий и транспорта одобрили план начала проекта создания линии по маршруту GTX-A, который будет проходить от станции Унчжон города Пхачжу провинции Кёнгидо до станции Самсон в Сеуле. GTX - это первая в РК скоростная железнодорожная линия, которая будет проходить глубоко под землёй, соединяя окраины столичного региона с центром Сеула. На глубине 40 метров планируется проложить туннель. Максимальная скорость GTX будет достигать 180 км/ч. Новая линия позволит за 30 минут добраться от окраин столичного региона до центра Сеула. Протяжённость маршрута GTX-А составляет 83 км, на нём будут построены 10 станций, а средняя скорость поездов составит 100 км/ч. Открытие GTX запланировано на 2023 год.